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В Госдепе заявили, что разрешат конфликт России и Украины путем дипломатии

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс рассказал о вопросах, которые будут обсуждаться на предстоящих переговорах России и США по безопасности в Европе. Его слова приводит ТАСС.

«В Женеве мы выслушаем, как Россия объяснит свои предложения [по гарантиям безопасности] и основные опасения [Москвы], лежащие в их основе. Мы ответим и выразим свои собственные опасения, у нас их много», — отметил представитель Госдепа.

Прайс рассказал, что США на переговорах с Россией рассчитывают выявить точки соприкосновения по вопросам стабильности, которые позволят продолжить диалог.

По его словам, Вашингтон, вступая в переговоры с Москвой будут «следовать по пути дипломатии и определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации».

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее в Госдепе рассказали, о чем Вашингтон не станет говорить с Москвой на переговорах в Женеве.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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