Киев и Прага договорились вместе «сдерживать» Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Чехии Ян Липовский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о совместных шагах для «сдерживания» России «от дальнейшей агрессии». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также отмечается, что стороны согласовали позиции Киева и Праги «на фоне агрессивных действий» Москвы и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и РФ.

Кроме того, дипломаты договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который запланирован на февраль текущего года.

Еще они затронули вопрос «Крымской платформы». Липовский заверил Кулебу, что Прага полностью поддерживает этот формат.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.