МИД России счел провокацией решение Косово объявить россиянина персоной нон грата

В МИД России прокомментировали объявление российского дипломата, сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово персоной нон грата, сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию Всемирной организации и, не в последнюю очередь, конструктивной роли России на Балканах. Очевидно стремление косовских властей избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселенных районах края», — указано в сообщении.

В МИД также осудили попытки ограничить деятельность миссии ООН из Косово.

Ранее в ООН отреагировали на объявление российского дипломата в Косово персоной нон грата.

Также посольство РФ отреагировало на высылку российского сотрудника ООН из Косово. В посольстве выразили надежду на то, что «выходке» властей Косово будет дана «жесткая и недвусмысленная отповедь» в рамках миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове (МООНК). Российские дипломаты призвали ООН обеспечить безопасность сотрудников из РФ.