На Украине объяснили, какие санкции против России будут «самыми жесткими»

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала в интервью агентству «Интерфакс-Украина», какие санкции против России будут «самыми жесткими».

По ее словам, помимо того, что Европейский союз и США анонсировали введение санкций против России из-за «угроз» Украине и предупредили об этом президента Владимира Путина, Запад всячески поддерживает киевские власти.

Так, Стефанишина напомнила, что сенат США в оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн в поддержку Украине, включая $75 млн на летальное вооружение.

«Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем. Мы видим, что это давление дает свои результаты», — назвала вице-премьер-министр самые действенные меры против РФ.

Она подчеркнула, что Киев намерен удержать политический консенсус в поддержку Украины и переложить его в конкретные действия для сдерживания России, санкции и предотвращения потепления отношений с Москвой без выставления четких красных линий, связанных с мирным урегулированием на Донбассе, выполнением Минских договоренностей.

Ранее более двух десятков дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США призвали президента Джо Байдена опубликовать список «самых болезненных санкций», которые Вашингтон готов ввести против России в случае «эскалации» ситуации с Украиной.