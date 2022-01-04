В Госдуме напомнили Зеленскому о последствиях в случае агрессии в отношении Крыма

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украины ждут последствия в случае нападения на Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении выразил надежду на то, что в 2022 году украинские военные сфотографируются в Крыму, Донецке и Луганске.

«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», — подчеркнул Шеремет.

При этом он напомнил, что после присоединения Крыма к России порядка 80% военнослужащих ВС Украины перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.