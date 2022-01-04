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В НАТО подтвердили дату переговоров с Россией

Генсек НАТО Столтенберг подтвердил, что переговоры с Россией состоятся 12 января

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

НАТО подтвердил, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия — НАТО созвал встречу СРН 12 января 2022 года», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Сам Столтенберг также подтверждал, что альянс готов к встрече 12 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен 31 декабря в телефонной беседе обсудил с генсеком Столтенбергом предстоящие контакты с Россией. Комментируя состоявшиеся переговоры, в Госдепе сообщили, что НАТО готов к содержательному диалогу с РФ и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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