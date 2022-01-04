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Трамп назвал Twitter «позором демократии»

Трамп раскритиковал Twitter и Facebook за блокировку аккаунта конгрессмена Грин

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал социальную сеть Twitter «позором демократии». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

«Twitter — это позор демократии. Ему нельзя позволять работать в этой стране. <...> Они [Twitter и Facebook] позор для нашей страны», — заявил он.

Трамп раскритиковал администрацию Twitter за блокировку аккаунта представителя Республиканской партии конгрессмена Марджори Тейлор Грин. Он подчеркнул, что политик «представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей», которые не заслуживают такого отношения со стороны «низких Twitter и Facebook».

Экс-президент призвал граждан покинуть эти соцсети. По его словам, «они скучные» и «освещают точку зрения только радикальных «левых», и их все ненавидят».

Как сообщалось, аккаунт Грин был заблокирован за публикацию недостоверных сведений о коронавирусе. Сам Трамп был навсегда заблокирован в Twitter после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года.

Социальная сеть Facebook также заблокировала Трампа после 6 января 2021 года, однако сохранила возможность пересмотра этого решения.

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