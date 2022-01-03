Минск направил Киеву ноту протеста из-за марша оппозиции

Посольство Белоруссии на Украине направило ноту протеста украинскому МИД в связи с участием белорусской оппозиции в марше националистов в Киеве 1 января. Соответствующие заявление опубликовано на сайте дипмиссии.

«Посольством Беларуси на Украине направлена нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше с широким освещением в средствах массовой информации Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ноте заявлено, что попытки героизировать «коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа» отзываются болью в сердцах белорусов.

Днем ранее в Киеве прошел марш в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В Полтаве участники факельного шествия сожгли российский флаг.

В годы Второй мировой войны Бандера был лидером сотрудничавшей с нацистами ОУН (организация признана экстремистской и запрещена в России). Под его руководством радикалы производили на территории Украины этнические чистки поляков, русских, евреев и цыган, а также участвовали в совместных с вермахтом и СС антипартизанских операциях.