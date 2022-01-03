Twitter заблокировал аккаунт американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин

Социальная сеть Twitter приняла решение о блокировке аккаунта американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин. Как пишет RT, блокировка связана с распространением республиканкой недостоверных сведений о коронавирусе через соцсеть.

При этом сообщается, что ее рабочая страница все еще доступна для пользователей.

Грин прославилась после своих скандальных и неоднозначных выступлений с продвижением теорий заговоров.

В 2022 году она обещала , что в первый же день президентства Джо Байдена ему инициируют импичмент.

Также конгрессмен предложила вручить золотую медаль конгресса — высшую гражданскую награду Соединенных Штатов — Кайлу Риттенхаусу, 18-летнему жителю штата Висконсин, который в ходе самообороны застрелил двух активистов Black Lives Matter в городе Кеноша и был оправдан судом по всем обвинениям.