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Twitter заблокировал аккаунт американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин

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John Nacion/Global Look Press/Keystone Press Agency

Социальная сеть Twitter приняла решение о блокировке аккаунта американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин. Как пишет RT, блокировка связана с распространением республиканкой недостоверных сведений о коронавирусе через соцсеть.

При этом сообщается, что ее рабочая страница все еще доступна для пользователей.

Грин прославилась после своих скандальных и неоднозначных выступлений с продвижением теорий заговоров.

В 2022 году она обещала , что в первый же день президентства Джо Байдена ему инициируют импичмент.

Также конгрессмен предложила вручить золотую медаль конгресса — высшую гражданскую награду Соединенных Штатов — Кайлу Риттенхаусу, 18-летнему жителю штата Висконсин, который в ходе самообороны застрелил двух активистов Black Lives Matter в городе Кеноша и был оправдан судом по всем обвинениям.

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