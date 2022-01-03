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Премьер Судана подал в отставку

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Hannibal Hanschke/Reuters

Премьер Судана Абдалла Хамдук объявил об отставке. Об этом сообщил телеканал Aljazeera.

Хамдук заявил в телевизионном выступлении, что переходное правительство решило все проблемы, с которыми оно столкнулось, и что оно выполнило Джубское соглашение, которое способствовало прекращению огня и предоставлению убежища перемещенным лицам.

Он также рассказал о достижениях правительства, имея в виду расширение свобод и исключение Судана из списка стран, спонсирующих терроризм.

«После переворота 25 ноября мы подписали соглашение с военным [компонентом], чтобы сохранить достижения», — заключил он, добавив, что между сторонами на этапе переходного периода возникли серьезные «конфликты и противоречия».

Суверенный совет Судана назначил Хамдука премьер-министром 20 августа 2019 года. В марте 2020 года на главу правительства было совершено покушение.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане продолжали оставаться напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года.

25 октября военные в Судане захватили четырех министров — были задержаны министры связи, информации, финансов, промышленности; губернатор города и один из представителей правящего в стране Суверенного совета.

Кроме того, в Хартуме группа военных захватила премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, он помещен под домашний арест.

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