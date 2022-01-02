На Украине уточнили время разговора Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом в воскресенье, 2 января, после 23:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

«Коллеги, поздравляю с новогодними праздниками! Желаю всем нам в 2022 году только хороших новостей! Совсем скоро будет одна из них. Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден проведут телефонный разговор сегодня после 22:00 по Киеву», — написал Никифоров.

Ранее о запланированном телефонном разговоре американского и украинского лидера сообщил Белый дом. До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров допустил, что после общения с президентом России Владимиром Путиным Байден также созвонится с Зеленским.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 30 декабря. В ходе разговора Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире и заявил, что у Вашингтона нет намерений размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Однако американский лидер также отметил, что США рассматривают вариант введения масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.