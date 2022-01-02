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В МИД России рассказали, почему не работают минские соглашения

МИД РФ: Киев обвиняет Москву, чтобы уклониться от диалога с Донецком и Луганском

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Луганский Информационный Центр

Заместитель главы российского МИД Андрей Руденко заявил, что минские соглашения, в которых прописан мирный процесс урегулирования конфликта в Донбассе, не будут выполнены, пока Киев не начнет прямой диалог с Донецком и Луганском. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очевидно, что попытки обойти это требование, в том числе за счет объявления России стороной конфликта, приписывания ей неких обязательств по минским договоренностям, никак ими не предусмотренных, еще больше загоняют ситуацию в тупик», — сказал он.

В таких условиях восстановление мира на востоке Украины откладывается на неопределенный срок, подчеркнул дипломат. Он призвал Вашингтон оказать «решающее» влияние на Киев, не желающий выполнять минские обязательства.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают занимать социальные объекты Донбасса, в частности, силовики забрали школу в селе Валуйское.

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