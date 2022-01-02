В МИДе обвинили Британию в раскачивании ситуации в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Великобритания финансирует организации и программы, направленные на раскачивание внутриполитической ситуации в России.

Так, она упомянула публикацию проекта Underside, который обнародовал документы британского Форин-офиса, согласно которым ведомство «финансово поощряло», в частности, НКО, поддерживающие нелегально попадающих в Россию мигрантов и деятельность ЛГБТ-сообщества.

«Цифры поражают воображение — более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них — на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», — написала Захарова.

Также представитель российского МИДа указала на «целый кластер проектов с ценником в 880 млн рублей», деятельность которых была направлена на создание «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России, а также программу Chevening, имеющую целью поиск «талантливой молодежи» в России и ее «обучение» в британских образовательных учреждениях.

Захарова подчеркнула, что опубликованная информация «вызывает ужас» и прямо указывает на вмешательство Великобритании во внутренние дела России.

В феврале Захарова сообщила об утечке данных МИД Британии, связанных с пропагандой Лондона.