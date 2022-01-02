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В МИД рассказали о формате работы с США по Украине

Замглавы МИД Руденко: Россия готова работать с США по Украине в любом формате

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РИА «Новости»

Россия готова работать с США по Украине в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы со своей стороны готовы сотрудничать в любом формате на основе поддержанного Вашингтоном принципа безальтернативности минских соглашений и невозможности урегулировать конфликт без предоставления особого статуса Донбассу», — сказал он.

Руденко напомнил, что ранее Россия предлагала США провести встречу с участием представителей Донецка и Луганска в рамках «нормандского формата, но, к сожалению, «позитивного ответа не получили».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не намерен следовать минским договоренностям по собственному желанию. По его словам, если Украину оставить наедине с самой собой и со своей совестью, то она ничего не будет делать.

Минские договоренности направлены на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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