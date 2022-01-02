В Госдуме предложили ввести санкции за поощрение националистов на Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия намерена предложить парламентам европейских государств принять меры в отношении государств, в которых процветает национализм. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы призвал Европарламент, ПАСЕ и ПА ОБСЕ осудить прошедший на Украине марш националистов.

«За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства, вводить санкции, делать все, чтобы не допустить его возрождения в Европе. Но наряду с этим правильно призвать к ответу и тех, кто способствует такой политике или делает вид, что не замечает ее», — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что считает недопустимым прославление лидеров нацизма в XXI веке, забыв о том, какие зверства они творили во время Второй мировой войны. Кроме того, указал спикер Госдумы, «чудовищным выглядит сам факт, что в такой ситуации страны НАТО осуществляют поставки вооружений Киеву».

Днем ранее в Киеве прошел марш в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. В Полтаве участники факельного шествия сожгли российский флаг.