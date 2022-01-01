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В Крыму указали на нацистскую сущность киевского режима

Глава Крыма Аксенов: нацистская идеология «бандеровщины» губит Украину

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Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедший в Киеве марш памяти националиста Степана Бандеры, написал в своем Telegram, что эта идеология приведет к краху украинский режим.

Он подчеркнул, что «очередной бандеровский шабаш» демонстрирует всему миру «нацистскую сущность киевского режима».

«Бандеровщина — это идеологическая проказа, которая губит Украину. В ее основе лежат идеи, которые являются не только человеконенавистническими, но и утопическими. По сути это идеология деструктивной секты, она абсолютно непригодна для государственного строительства», — отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, нынешняя политика киевского режима основана «не на реалиях, а на безумной русофобии», а также на «недостижимых целях и хотелках вроде вступления в НАТО и «возвращения» Крыма». Аксенов также указал, что многие политические деятели Украины олицетворяют собой высшую степень деградации человека, «продавшего память предков ради тухлой бандеровской похлебки».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. На Украине после этого не оставляют намерений «вернуть» полуостров. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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