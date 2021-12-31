Во Франции заявили, что Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией

В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией. Об этом заявил обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.

Он отметил, что в марте 2022 года закончится действие программы выкупа госдолгов государств ЕС «евросистемой» — Европейским центробанком (ЕЦБ) и регуляторами государств — членов объединения, которая была запущена для борьбы с финансовыми последствиями пандемии коронавируса.

По словам Кошара, ЕЦБ планирует продолжать реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгоду от этого получат Франция и Италия, регулятор сможет приобрести до 80% их новых облигаций. Такая ситуация не устраивает ФРГ, которая уже начала давить на ЕЦБ.

Обозреватель утверждает, что из такой ситуации существует два выхода. Первый – Германия осуществит свои планы и продавит позицию в ЕЦБ. Тогда Франция и Италия проиграют Берлину. Из-за этого случится разделение Европы на Юг и Север. Второй – примириться с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.