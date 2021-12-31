Украинский депутат Бондаренко не задекларировал 41 квартиру из-за болезни и непонимания

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко не задекларировал 41 квартиру и пожаловался на неумение заполнять декларацию. Об этом стало известно их отчета Нацагентства Украины по предотвращению коррупции, сообщает портал «Гордон».

Оценочная стоимость скрытых от государства квартир оценивается в 30,2 млн гривен (82,5 млн руб.). Депутат утверждает, что не смог сообщить о недвижимости и прочих доходах из-за болезни, которая не давала ему «ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год».

Ранее сообщалось, что Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присвоил звание «Коррупционер года — 2021» президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Глава Белоруссии был выбран из 1166 претендентов единогласным решением жюри, в состав которого входят шесть журналистов и экспертов в области противодействия коррупции.