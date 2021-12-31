В Косово сотрудника ООН из России объявили персоной нон грата

Министр иностранных дел Косово Доника Гервала заявила, что самопровозглашенная республика объявила сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата. Об этом она написала в своем Facebook.

«По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово», — написала она.

При этом имя российского сотрудника ООН не упоминается. По ее словам, Косово продолжает бороться против негативного влияния России в регионе.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом он сообщил в своем Facebook.

До этого сообщалось, что власти Молдавии не признают выборы в Приднестровье законными.

В пресс-службе Института стран СНГ заявили, что первого заместителя директора образовательного учреждения Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин. Там отметили, что в текущий момент Егоров находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали на пограничном контроле.