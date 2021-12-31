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В Косово сотрудника ООН из России объявили персоной нон грата

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Visar Kryeziu/AP

Министр иностранных дел Косово Доника Гервала заявила, что самопровозглашенная республика объявила сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата. Об этом она написала в своем Facebook.

«По требованию премьера Республики Косово Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского представителя в МООНК из-за его вредной деятельности, которой нарушается национальная безопасность республики Косово», — написала она.

При этом имя российского сотрудника ООН не упоминается. По ее словам, Косово продолжает бороться против негативного влияния России в регионе.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Об этом он сообщил в своем Facebook.

До этого сообщалось, что власти Молдавии не признают выборы в Приднестровье законными.

В пресс-службе Института стран СНГ заявили, что первого заместителя директора образовательного учреждения Владимира Егорова депортируют из Кишинева без объяснения причин. Там отметили, что в текущий момент Егоров находится в буферной зоне без документов, которые у него забрали на пограничном контроле.

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