В Китае высоко оценили сотрудничество с Россией

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил о том, что власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания в вопросе сотрудничества в предстоящем году, сообщает ТАСС.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что Китаю и России надо углублять стратегическое сотрудничество для противостояния давлению Соединенных Штатов и Запада.

По его словам, Пекин и Москва должны продолжить стратегическое сотрудничество «спина к спине», укрепляя практическую часть в разных сферах. Только при активном взаимодействии, как считает Ханьхуэй, получится продуктивно отвечать на действия Запада и Вашингтона.

Также посол КНР в РФ заметил, что в торговой и экономической сферах стоит продвигать взаимодействие в сфере инвестиций, сельского хозяйства, цифровой экономики и других сфер.