В МИД России прокомментировали ситуацию с визовым режимом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке ограничивают выдачу виз россиянам, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — рассказал Лавров.

Он отметил, что Россия не создает препятствий для нормального функционирования американского посольства.

«Ведь посольству США ничто не мешает заполнить согласованную квоту (455 сотрудников) и стабилизировать работу своей консульской службы», — пояснил Лавров.

Ранее Соединенные Штаты разрешили выдачу некоторых видов рабочих виз без собеседований.

В заявлении подчеркивается, что обладатели временных рабочих виз оказывают положительное влияние на экономику Соединенных Штатов. Госдеп также отмечает, что «стремится облегчить поездки неиммигрантов и сократить время ожидания визы».