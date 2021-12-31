Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российские военные доставили сирийской девочке письмо от Путина 08:01
Лавров заявил, что Россия всегда ставит вопрос о нормализации выдачи виз... 07:51
Боевик «Айдара» «выбил зубы» напавшим на украинцев полякам 07:49
В МИД России прокомментировали ситуацию с визовым режимом США 07:37
Рэпер Федук купил машину для ребенка за ₽15 млн 07:23
В Крыму в 2022 году появится новый полигон для ВДВ 07:16
В китайской столице со следующего года запретят использовать пиротехнику 06:58
Кандидат наук Соломатина: у переболевших COVID-19 может развиться рак легких и ЖКТ 06:57
Нагиев обратился к внебрачному 13-летнему сыну в прямом эфире 06:35
Боливийские полицейские отчитались о рекордном количестве задержанного в 2021... 06:18

Депутат Крашенинников, заявил что нельзя лишать гражданства РФ, полученного при рождении

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников прокомментировал ТАСС предложение расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее президент РФ Владимир Путин, на тех, кто получил его по праву рождения.

«Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя», — пояснил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее Путин, на тех, кто получил его по праву рождения.

До этого стало известно, что Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать Конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

В рамках проекта закона вводится институт прекращения российского гражданства, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Также расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть