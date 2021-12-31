Депутат Крашенинников, заявил что нельзя лишать гражданства РФ, полученного при рождении

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников прокомментировал ТАСС предложение расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее президент РФ Владимир Путин, на тех, кто получил его по праву рождения.

«Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя», — пояснил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства, которые предложил ранее Путин, на тех, кто получил его по праву рождения.

До этого стало известно, что Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации». В документе выделены ключевые требования для получения гражданства: знание русского языка, истории России и основ законодательства, а также обязательство соблюдать Конституцию и отсутствие угрозы для безопасности страны.

В рамках проекта закона вводится институт прекращения российского гражданства, который призван заменить процедуру отмены решений о приеме в гражданство. Также расширяется перечень преступлений, за которые могут лишить гражданства: преступления, связанные с терроризмом; преступления против государства и наркопреступления.