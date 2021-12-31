Посол РФ в США Антонов: «проползание» НАТО на Украину угрожает безопасности России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что отношения между Россией и НАТО крайне опасны. Об этом говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy.

«По мере «проползания» альянса на территорию Украины угроза безопасности России резко возрастает, поскольку там могут быть размещены ракетные комплексы с минимальным временем полета до нашей страны и другое дестабилизирующее оружие», — сказал посол.

По его словам, в последние годы военная активность НАТО значительно активизировалась. Дипломат рассказал, что в непосредственной близости от России проводится около 40 крупных военных учений, а США значительно увеличили свои стратегические полеты вдоль российских границ, во время которых они тренируют запуски крылатых ракет по целям на территории России.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».