Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена 02:00
Убивший медведя боксер начал готовиться к операциям по восстановлению лица 01:59
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена 01:52
Путин разрешил банкам использовать еще один документ для подтверждения личности 01:31
На Украине массово закрывают газовые заправки 01:17
Штамм «омикрон» стал доминирующим во Франции 01:15
Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем 01:06
Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь 01:03
Шойгу назвал российскую армию одной из самых современных и эффективных в мире 00:53
Самолет-разведчик ВВС США совершил второй полет над Восточной Украиной 00:51

Посол РФ в США Антонов: «проползание» НАТО на Украину угрожает безопасности России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что отношения между Россией и НАТО крайне опасны. Об этом говорится в статье Антонова для издания Foreign Policy.

«По мере «проползания» альянса на территорию Украины угроза безопасности России резко возрастает, поскольку там могут быть размещены ракетные комплексы с минимальным временем полета до нашей страны и другое дестабилизирующее оружие», — сказал посол.

По его словам, в последние годы военная активность НАТО значительно активизировалась. Дипломат рассказал, что в непосредственной близости от России проводится около 40 крупных военных учений, а США значительно увеличили свои стратегические полеты вдоль российских границ, во время которых они тренируют запуски крылатых ракет по целям на территории России.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. По данным СМИ, обсуждать будут Украину и контроль над вооружениями. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил также, что в делегацию для последующих за этим переговоров между Россией и НАТО войдут не только дипломаты, но и военные – для «профессионального разговора».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть