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В США сочли отвод войск РФ от границ Украины «уловкой Москвы»

Fox News: Россия «нападет» на Украину с вероятностью более 50%

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Павел Львов/РИА «Новости»

Информация об отводе российских войск от границ Украины может быть уловкой Москвы, такое мнение опубликовала аналитик Ребекка Коффлер в материале для Fox News.

Она объяснила, что участие Москвы в переговорах с США, запланированных на начало января, может демонстрировать желание Кремля разрешить все противоречия дипломатическим путем. Но, по мнению колумнистки, наиболее вероятно, что это «всего лишь уловка», на которую «не надо вестись».

«Вероятность того, что [президент России Владимир] Путин нападет на Украину в ближайшие недели составляет более 50%, вне зависимости от результата очередного раунда переговоров между Москвой и Вашингтоном, который намечен в период с 10 по 13 января», — заявила Коффлер.

Аргументируя свою позицию, она напомнила о последних выступлениях Путина на расширенной коллегии Минобороны и ежегодной пресс-конференции, где он подчеркивал озабоченность Москвы активным расширением НАТО на восток и отметил, что России «отступать некуда», тем самым отослав к девизу времен Второй мировой войны. Кроме того, многие официальные лица страны неоднократно говорили о непринятии возможного членства Украины и Грузии в НАТО.

Ранее газета The Washington Post сообщила о планах президента США Джозефа Байдена донести до российского коллеги Владимира Путина, что в случае «нападения» на Украину в отношении Москвы будут введены экономические санкции.

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