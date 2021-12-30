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В Южной Дакоте поставили дорожный знак с оскорбительной надписью Байдену

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Dan Ahlers/Facebook

В американском штате Южная Дакота появился электронный дорожный знак с надписью Let's go Brandon — эвфемизм, которым заменяют нецензурное ругательство в адрес президента США Джо Байдена.

Последние три буквы (FJB), по всей видимости, являются аббревиатурой на само оскорбление, которое можно перевести как «к черту Джо Байдена». Власти до сих пор не выяснили, кто является автором идеи.

Всего за пару дней дорожный знак привлек большое внимание местного населения. Жители активно выкладывают фотографии объекта в социальные сети.

Фраза «Let's go Brandon» стала популярна среди избирателей, членов Республиканской партии — и даже некоторых музыкантов. Она появляется на баннерах, защитных масках и футболках. Флэшмоб начался 2 октября на гонках в Алабаме, где свою первую серию Xfinity Series выиграл 28-летний гонщик Брэндон Браун.

Пока он давал интервью репортеру NBC Sports, толпа позади него скандировала фразу, которую было сложно разобрать. Репортер предположил, что они кричали «Let's go Brandon», поддерживая гонщика, но в итоге стало понятно, что на самом деле это была фраза «**** Joe Biden» («К черту Байдена»).

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