В Кремле заявили, что Россия никогда не была источником напряжения в отношениях с Вашингтоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не была первоисточником напряженных ситуаций в отношении с США.

«Россия никогда не была первоисточником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те меры, которые будут необходимы для обеспечения ее безопасности», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление представителей Белого дома об отсутствии попыток со стороны России снизить напряжение в двусторонних отношениях.

Он добавил, что Москва настроена на разговор и хочет этого разговора, так как только путем диалога возможно решение проблем, которые имеются в российско-американских отношениях.

Ранее в Белом доме поделились ожиданиями от разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры президентов состоятся 30 декабря в закрытом режиме. Сообщалось, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».