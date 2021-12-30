Путин поздравил Байдена с Рождеством и Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил главу США Джо Байдена с Новым годом и Рождеством.

В послании Путин отметил, что Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.

Также он выразил мнение, что развитие договоренностей, достигнутых в июне на саммите в Женеве и в ходе последующих контактов, помогут продвинуть вперед российско-американский диалог.

30 декабря состоятся переговоры Путина и Байдена. В администрации президента США уточнили, что разговор пройдет в закрытом режиме. В сообщении также указано, что Байден намерен обсудить «ряд тем, в том числе предстоящие дипломатические переговоры с Россией».

До этого президенты общались 7 декабря по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.