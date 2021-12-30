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Британия пригрозила России жесткими санкциями за «нападение» на Украину

Глава МИД Британии Трасс объявила о жестких санкциях в случае «нападения» РФ на Украину

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JimMFelton/Twitter

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс написала в своей статье для «Европейской правды», что возможное «вторжение» России на Украину будет встречено жесткими скоординированными санкциями в адрес Москвы.

«Великобритания и другие члены НАТО ясно заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России», — объявила Трасс.

В Великобритании, по словам министра, внимательно следят за «усилиями России» по созданию «повода» для потенциального конфликта. Например, она отметила заявления официальных лиц РФ о провокациях Запада, назвав их «лживыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью».

«Мы не воспринимаем российскую кампанию, направленную на подрыв ее демократических соседей. Я говорила представителям российской власти, что они должны немедленно прекратить дестабилизационные действия, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и вести переговоры всерьез <...> Я продолжу оказывать давление на Россию для снижения напряженности и прекращения ее агрессивного поведения», — отметила глава Форин-офиса, заявив о начале переговоров с Москвой в январе 2022 года.

НАТО в целом и Лондон в частности, как подчеркнула Трасс, не стремятся окружить Россию или угрожать ей. Она напомнила, что альянс является оборонительным. Трасс также похвалила Украину за сдержанность и оценила положительные двухсторонние отношения, отметив, что они никогда не были такими крепкими, как сейчас.

Ранее Трасс заявила, что Великобритания приветствует готовность России начать переговоры с Западом в январе.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. Москва отвергает данные обвинения.

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