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Саакашвили вывезли из больницы в неизвестном направлении

Депутат Рады Ясько: Саакашвили вывезли из Гори в неизвестном направлении

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Irakli Gedenidze/Reuters

Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении. Об этом она написала в своем Facebook.

«Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори! В неизвестном направлении! SOS! Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори! Состояние и направление никто не знает!», — написала Ясько.

Чуть позже она написала, что политика «насильно похитили из городской больницы» и вывезли в Руставскую тюрьму.

Ранее Ясько заявила, что Саакашвили пребывает в критическом состоянии.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

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