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Зеленского обвинили в нарушении конституции

Депутат Рады Загородний: Зеленский нарушил конституцию, введя санкции против СМИ

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zelenskiy_official/Instagram

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении девяти статей конституции из-за подписания указ о санкциях Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

«Вчерашний указ президента Украины о введении санкций против двух телеканалов - «Первого независимого» и UkrLive - это очередное подтверждение беззакония в нашей стране. <...> Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл Конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», — написал Загородный.

По его словам, распоряжение нарушает прописанные в основном законе страны права на свободу слова и работу — ее потеряют журналисты телеканалов. Кроме того, Зеленский нарушил присягу президента, в которой обещал защищать свободу слова, а СНБО превысил свои полномочия, добавил парламентарий.

Ранее Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности страны. Среди прочего в документе упоминается Российская информационная политика, которая называется «угрозой не только Украине, но и другим демократическим государствам».

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