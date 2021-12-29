В США оценили вероятность участия Байдена и Путина в январских переговорах

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что глава Белого дома и российский лидер Владимир Путин, скорее всего, не будут присутствовать на серии переговоров, запланированных на начало будущего года. Об этом сообщает РИА «Новости»».

«Мы не ждем, что президент Байден и президент Путин будут присутствовать в ходе этой сессии», — рассказали в Белом доме.

Ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что Байден созвонится с Путиным 30 декабря. По словам Хорн, предложение провести телефонные переговоры исходило от Путина. Байден согласился, потому что, по его мнению, наилучший способ вести переговоры с Россией — «прямой диалог лидер-лидер».

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил сообщение о телефонном разговоре российского и американского президентов. Он уточнил, что звонок должен состоятся поздно вечером.