Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Росстат оценил инфляцию в 2021 году 19:26
На Алтае к Новому году украсили канализационный люк 19:23
Глава «Газпрома» сообщил об «исторически низких» запасах газа на Украине 19:18
На Украине пообещали переписать приказ о воинском учете женщин 19:17
В Алтайском крае Дед Мороз приехал поздравить людей на мусоровозе 19:14
Умер астронавт NASA, летавший на станцию «Мир» с болезнью Паркинсона 19:08
Украина отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса и Крыма 19:05
Супруги из Санкт-Петербурга выкинули собаку из окна 18:57
В Госдуме предложили продлить зимние школьные каникулы 18:56
Вундеркинд времен СССР высказалась о 9-летней студентке МГУ 18:54

Билл Клинтон начал продавать обучающий онлайн-курс

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
John Minchillo/AP

Экс-президент США Билл Клинтон запустил свой онлайн-курс по лидерству на обучающей платформе. Об этом сообщает CNN.

В 14 лекциях общей длительностью два с половиной часа, бывший руководитель американской администрации говорит о «силе оптимизма», «правильному отношению к критике» и о воспитании эмоционального интеллекта. Бывший президент обещает обучить тех, кто купит курс «мастерству принимать быстрые и жесткие решение в неопределенных ситуациях». В трейлере Клинтон рассказывает о трудностях, с которыми ему приходилось столкнуться на жизненном пути, среди которых проигрыш на губернаторских выборах вскоре после начала политической карьеры (Билл Клинтон проиграл пост губернатора Арканзаса республиканцу Фрэнку Уайту в 1980 году — прим. ред.), конфликты с оппозицией и смерть матери во время президентского срока.

«Я верю, что лидерами не только рождаются. Ими еще и становятся», — сообщает экс-президент в трейлере.

Его жена, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон до этого также выпустила курс на платформе, назвав его «Сила устойчивости».

«Газета.Ru» ранее вспоминала о том, как экс-президент СССР Михаил Горбачев снимался в рекламе пиццерии Pizza Hut в 1997 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть