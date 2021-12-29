Билл Клинтон начал продавать обучающий онлайн-курс

Экс-президент США Билл Клинтон запустил свой онлайн-курс по лидерству на обучающей платформе. Об этом сообщает CNN.

В 14 лекциях общей длительностью два с половиной часа, бывший руководитель американской администрации говорит о «силе оптимизма», «правильному отношению к критике» и о воспитании эмоционального интеллекта. Бывший президент обещает обучить тех, кто купит курс «мастерству принимать быстрые и жесткие решение в неопределенных ситуациях». В трейлере Клинтон рассказывает о трудностях, с которыми ему приходилось столкнуться на жизненном пути, среди которых проигрыш на губернаторских выборах вскоре после начала политической карьеры (Билл Клинтон проиграл пост губернатора Арканзаса республиканцу Фрэнку Уайту в 1980 году — прим. ред.), конфликты с оппозицией и смерть матери во время президентского срока.

«Я верю, что лидерами не только рождаются. Ими еще и становятся», — сообщает экс-президент в трейлере.

Его жена, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон до этого также выпустила курс на платформе, назвав его «Сила устойчивости».

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