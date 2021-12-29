В Иордании депутаты подрались из-за слова «гражданки» в Конституции

Обсуждение предполагаемых поправок в Конституцию Иордании превратило парламент в поле боя. Как сообщает Guardian, видеотрансляция заседания депутатов, закончившегося дракой, была доступна в интернете в режиме онлайн.

Конфликт произошел из-за того, что в Конституцию государства предложили, в частности, вписать слово «гражданки». Консервативно настроенные депутаты, в свою очередь, посчитали инициативу бессмысленной.

Иорданское Хашимитское Королевство — одна из немногочисленных арабских монархий с существенными ограничениями королевской власти. Конституция страны была принята в 1952 году. С тех пор в нее не единожды вносились поправки. В последний раз — в 2016 году.

В августе сообщалось, что в Национальном собрании Армении обсуждение новой программы правительства страны привело сразу к трем дракам в здании парламента.