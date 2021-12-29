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«Это не праздник»: В ЛДПР объяснили, зачем нужен день памяти о распаде СССР

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Депутат от ЛДПР Борис Чернышов, внесший в Государственную думу законопроект об установлении Дня памяти распада СССР 26 декабря, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что в эту «дату памяти» можно проводить лекции в школах и университетах, чтобы рассказывать о событиях тех дней и их последствиях. По его словам, День памяти нужен, чтобы не забывать историю.

«В предложении изначально указывается, что это не праздник, а дата памяти. Памяти о великой стране, которая была разрушена из-за предательства класса управленцев, элиты, поэтому нужно об этом говорить, потому что за прошедший век мы два раза потеряли страну: сначала Российскую Империю, а потом Советский Союз. Не предполагается здесь никаких праздников, наоборот, дата истории, истории, которую нужно знать. Один из великих классиков сказал, что история — это не учительница, а строгая воспитательница, которая наказывает за незнание ее уроков очень, очень жестко, поэтому здесь можно проводить мероприятия в формате лекций в школах, университетах, показывать необходимые передачи на телевидении, проводить радиоэфиры, рассказывающие о событиях и последствиях тех событий. Поэтому очень много всего можно сделать, мы не должны забывать дату», — сказал он.

По словам Чернышова, законопроект не предполагает, что 26 декабря станет выходным днем.

Ранее Чернышов внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить День памяти о прекращении существования СССР 26 декабря, изменения коснутся закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В пояснительной записке к законопроекту Чернышов отметил, что закрепление 26 декабря в качестве особой даты увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».

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