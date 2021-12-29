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Зеленский стал разочарованием года

Почти половина украинцев в ходе опроса назвала Зеленского разочарованием года

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Jonathan Ernst/Reuters

Почти половина жителей Украины (45,1%) считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года. Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой «Центра Разумкова».

При этом лишь 17,3% украинцев называют действующего президента политиком года.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины (67,5%) считают, что Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок. Более того, только 17% украинцев говорят о развитии ситуации в стране в правильном направлении при Зеленском, обратного мнения придерживаются 68,5% респондентов. С точки зрения 29% опрошенных, президент не выполнит ни одного предвыборного обещания до конца своего срока, верят в выполнение всех обещаний — только 4%.

Накануне, 28 декабря, в центре Киева несколько тысяч человек вышли на акцию протеста, требуя прекратить сотрудничество властей страны с Международным валютным фондом (МВФ). Демонстранты полагают, что за два с половиной года президентства Владимира Зеленского Украина «под руководством МВФ окончательно попала в капкан олигархов».

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