Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач назвал допустимую порцию красной икры 14:45
Экс-игрок «Зенита» раскрыл сумму премиальных от главы «Газпрома» Миллера 14:43
Спасатели нашли пропавшую группу альпинистов в горах Кабардино-Балкарии 14:38
Бежавший в Белоруссию польский солдат получил полгода тюрьмы за издевательства... 14:37
Звезду «Уральских пельменей» Соколова не выпустили из России 14:35
Путин лично заехал за Лукашенко перед встречей в Петербурге 14:34
Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России 14:34
Модератор TikTok подала в суд на компанию из-за просмотра запрещенных видео 14:34
В Москве полностью завершили проходку тоннелей для Большой кольцевой линии метро... 14:29
Талибы* довели до слез главу нового правительства Афганистана 14:29

Foreign Policy назвала условия нападения России на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Россия может «напасть» на Украину при соблюдении пяти стратегических условий, пишет аналитик Юджин Чаусовский в статье для журнала Foreign Policy. По его словам, отсутствие любого из них делает шанс на «вторжение» очень маловероятным.

Что касается необходимых условий, то по версии Чаусовского они следующие: «спусковой крючок», поддержка на местах, ожидаемый военный отклик, технические возможности и относительно низкие издержки, в том числе по линии санкций и каких-либо дипломатических ограничений.

В качестве примера аналитик приводит российско-грузинский конфликт 2008 года, в котором, по его словам, все пять условий были соблюдены. Так, Чаусовский утверждает, что «спусковым крючком» стал обстрел южноосетинских сел грузинскими военными, в Южной Осетии и Абхазии поддержали ввод российских сил, силы Грузии намного уступали армии России, а техническую возможность обеспечил прямой доступ к грузинской территории через Рокский туннель, ну и издержки ожидались небольшие, учитывая, что Грузия не входила в НАТО.

При этом в нынешней ситуации «вторжение России» на Украину Чаусовский называет маловероятным. По его мнению, Украина пользуется серьезной поддержкой Запада, даже не входя в НАТО, поэтому как минимум политические и экономические издержки могут быть слишком высоки в случае «нападения».

Ранее в США назвали фундаментальные ошибки Запада в отношениях с Россией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть