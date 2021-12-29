Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Юрист предупредил, что взлом соседского Wi-Fi может грозит реальным сроком 05:28
Шох рассказал, как сын Аршавина попал в академию «Спартака» 05:28
Кондуктор выгнал школьницу из автобуса на мороз в Подмосковье 05:27
Глава Олимпийского комитета озвучил медальный план России на Игры-2022 05:13
Зарубежные IT-компании проигнорировали закон о «приземлении» 04:59
Уткин язвительно высказался о возможном трансфере Сергеева в «Зенит» 04:51
В ВОЗ рассказали, почему задерживается признание вакцины «Спутник V» 04:40
Сборная России может вылететь с МЧМ-2022 из-за «технаря» США 04:40
«Аэрофлот» начал продажу льготных билетов 04:35
Летевший из Москвы самолет сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира 04:35

Эстонский президент Карис предостерег от переговоров с Путиным по поодиночке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Эстонии Алар Карис заявил, считает разумным проведение переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным не в одиночку. При этом в интервью ERR он признался, что готов встретиться с российским президентом, если поступит такое приглашение.

«Конечно, в случае, если поступит подобное приглашение, необходимо будет на него реагировать. Если будут основания для встречи с Путиным, это нужно будет сделать», — рассказал журналистам эстонский лидер.

Свои слова о групповых переговорах с Путиным он объяснил тем, что все государства Североатлантического альянса или страны Европы должны быть вместе. Карис назвал этой важной задачей.

Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Россией и Евросоюзом на высшем уровне. При этом она призналась, что пользуется русским языком.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть