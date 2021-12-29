Эстонский президент Карис предостерег от переговоров с Путиным по поодиночке

Президент Эстонии Алар Карис заявил, считает разумным проведение переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным не в одиночку. При этом в интервью ERR он признался, что готов встретиться с российским президентом, если поступит такое приглашение.

«Конечно, в случае, если поступит подобное приглашение, необходимо будет на него реагировать. Если будут основания для встречи с Путиным, это нужно будет сделать», — рассказал журналистам эстонский лидер.

Свои слова о групповых переговорах с Путиным он объяснил тем, что все государства Североатлантического альянса или страны Европы должны быть вместе. Карис назвал этой важной задачей.

Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила, что выступает против проведения диалога между Россией и Евросоюзом на высшем уровне. При этом она призналась, что пользуется русским языком.