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США намерены решить с союзниками, какие предложения России по безопасности приемлемы

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты намерены вместе с союзниками определить, по каким из российских предложений в сфере безопасности возможен диалог. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

По его словам, Россия знает, что среди ее предложений есть такие, которые будут неприемлемыми для США и Евросоюза.

«Наша задача во всем этом состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в некоторых сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения», — добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры РФ с Соединенным Штатами по гарантиям безопасности могут пройти сразу после праздников.

15 декабря российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе говорилось, что американская сторона не должна создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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