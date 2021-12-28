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В МИД назвали наиболее значимые внешнеполитические события 2021 года

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РИА «Новости»

В Министерстве иностранных дел России подвели итоги текущего года, назвав важные внешнеполитические события. Об этом сообщается на сайте МИД.

«Важным результатом работы в сфере поддержания стратегической стабильности стало продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (февраль). По договоренности, достигнутой на Женевском саммите в июне, возобновлен российско-американский диалог по соответствующей проблематике», — заявили в ведомстве.

Как добавили представители МИД, в декабре Соединенным Штатам и странам НАТО передали проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Другим значимым событием стала разработка резолюции ГА ООН «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности и поощрение ответственного поведения государств в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)».

Также по инициативе Москвы сформировали рабочую группу ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ в период с 2021 по 2025 год.

В российском ведомстве отметили, что было расширено двустороннее сотрудничество в сфере информационной безопасности. Например, подписан ряд соглашений с Индонезией, Ираном, Киргизией, Никарагуа и Узбекистаном.

Помимо того, дан старт диалогу Россия-АСЕАН. Российские представители обеспечили ведущую роль «Астанинского формата» в урегулировании ситуации на территории Сирии, работа велась при участии турецких и иранских партнеров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова оценила возможность возвращения России к «железному занавесу».

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