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В межфракционную группу по защите христианских ценностей войдут более 30 депутатов Госдумы

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов подтвердил «Газете.Ru», что в Госдуме будет создана группа по защите христианских ценностей. По его словам, письма с предложением войти в ее состав уже разосланы фракциям. Ожидается, что в группу войдут более 30 парламентариев.

«Мы воссоздаем группу, которая у нас присутствовала и в прошлом и в позапрошлом созыве. Традиционно ее основой были депутаты от «Единой России» и КПРФ. В этом году ситуация приобретает большую значимость. Святейший благословил. Я знаю, что этим активно занимается Петр Олегович Толстой. Думаем, что вице-спикер будет собирать данные, координировать работу. Надеюсь, что в группе будет более 30 человек, как и раньше. Мы разослали письма по фракциям, они будут направлять всех желающих», — пояснил Гаврилов.

Он также рассказал, какие задачи будут стоять перед представителями межфракционной группы.

«Предстоит решать вопросы защиты духовно-нравственных ценностей, основ патриотизма. Это поддержка многодетных семей, наших собратьев христиан на Ближнем Востоке и на Украине, гуманитарных проектов в регионах, образования. Кроме того, это материальная поддержка централизованных религиозных организаций, вопросы собственности, налоговой поддержки, работа православных волонтеров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет выступать на Рождественских чтениях в Совете Федерации. Надеюсь, мы тоже будем участвовать с нашими коллегами в организации этого мероприятия», — добавил Гаврилов.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме сообщил, что в палате идет работа по созданию межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Как ожидается, группу возглавит вице-спикер палаты Петр Толстой.

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