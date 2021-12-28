В Госдуме объяснили отказ Белоруссии от конституционного нейтралитета интеграцией с Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» связал изъятие формулировки о стремлении Белоруссии к нейтральному статусу с процессом ее интеграции с Россией.

«Посмотрите, какое у нас уже сейчас Союзное государство: это и сотрудничество в обороне, та же совместная система раннего предупреждения о ядерном ударе, которая находится на территории Белоруссии. В этом смысле даже сегодня она не могла быть нейтральной, и потому фразу нужно было менять давно. Это более серьезная интеграция, более серьезное осознание своей безопасности и суверенности, которая не может быть защищена без такого серьезного союзника как Россия», — уверен Калашников.

В проекте изменений Конституции, который был представлен 27 декабря, отсутствует прежняя формулировка «Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным». Вместо нее в проекте обновленного основного закона говорится, что Белоруссия исключает военную агрессию со своей территории в отношении других стран.