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Украинцы протестуют против сотрудничества с МВФ

В Киеве прошла акция протеста против внутренней политики Зеленского

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Телеграм-канал «VESTI»

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в центре Киева, требуя прекратить сотрудничество властей страны с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает украинское издание «Вести».

По предварительной информации, в митинге участвуют 7-8 тыс. человек. Протестующие попытались прорваться к зданию офиса президента Украины, но их блокировали сотрудники правоохранительных органов.

Как пишет издание, демонстранты полагают, что за два с половиной года президентства Владимира Зеленского Украина «под руководством МВФ окончательно попала в капкан олигархов». Люди возмущены ростом цен и тарифов в стране и связывают это именно с МВФ.

Участники акции держат плакаты, на которых написано, что украинские власти выпрашивает у МВФ все новые кредиты, а отдавать их придется населению страны. На других написано: »Зеленский, суверенитет уже имеет ценник?» и то, что «МВФ шантажирует украинскую власть».

Митинг против сотрудничества с МВФ проходят в Киеве уже не в первый раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Содержащиеся в нем более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Финансировать этот проект Зеленский предлагает не только из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции.

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