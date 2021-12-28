Минобороны Украины призвало не паниковать из-за воинского учета для женщин

Гражданок Украины не будут насильно призывать на военную службу: закон, обязывающий их вставать на воинский учет, просто обновляет существующие в стране правила на этот счет, заявила в эфире телеканала «1+1» заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

«Паника и испуг безосновательны — это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин», — отметила Маляр.

На Украине, по ее словам, еще в 1994 году было принято постановление правительства, по которому представительницы примерно 40 профессий подлежали обязательной постановке на учет в военкомате.

Новый приказ Министерства обороны просто обновит устаревший список, и большинство женщин после посещения центров комплектования не будут числиться в списках призывников, уточнила она.

Замминистра призвала украинок не торопиться идти в военкоматы, но в обязательном порядке сделать это до конца 2022 года.

Ранее украинки рассказали «Газете.Ru», как относятся к новому приказу оборонного ведомства страны.