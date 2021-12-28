Тихановская встретит новый год в ZOOM

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в своем Telegram-канале, что встретит Новый год в ZOOM на открытой онлайн-встрече с со своими сторонниками.

«В среду, 29 декабря, в 20:00 по Минску Светлана Тихановская и представители демократических сил проведут открытую онлайн-встречу с белорусами», — указано в сообщении.

На встрече с Тихановской смогут присутствовать первые 300 человек, подавшие заявки — для участия необходимо будет раскрыть свое имя, фамилию, электронную почту и город проживания.

Кроме общения с Тихановской, участники встречи смогут задать вопросы организации бывших белорусских силовиков ByPol, центру «Перамога» и Координационному Совету.

Ранее протест в ЕС помешал Светлане Тихановской представить Белоруссию в «Восточном партнерстве».

До этого глава Евросовета Шарль Мишель провел встречу с Тихановской перед началом саммита «Восточного партнерства».