Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Попова заявила о возможном ухудшении ситуации с COVID-19 после праздников 17:25
Суд прекратил дело вероятного сообщника экс-офицера ФСБ Черкалина 17:23
В Госдуме формируют группу по защите христианских ценностей 17:21
Модель из Китая раскритиковали за необычную форму глаз 17:19
Посол Украины сообщила о подготовке «плана Б» на случай провала... 17:16
Мужчина женился еще три раза, чтобы его супруге не было скучно 17:11
Власти Москвы предложили вдвое снизить нештрафуемый порог скорости 17:10
В Минздраве оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России 17:07
Пилот «Формулы-1»: отец называл меня тупой свиньей 17:06
Роскачество выявило кишечную палочку в мясных паштетах 17:05

Тихановская встретит новый год в ZOOM

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в своем Telegram-канале, что встретит Новый год в ZOOM на открытой онлайн-встрече с со своими сторонниками.

«В среду, 29 декабря, в 20:00 по Минску Светлана Тихановская и представители демократических сил проведут открытую онлайн-встречу с белорусами», — указано в сообщении.

На встрече с Тихановской смогут присутствовать первые 300 человек, подавшие заявки — для участия необходимо будет раскрыть свое имя, фамилию, электронную почту и город проживания.

Кроме общения с Тихановской, участники встречи смогут задать вопросы организации бывших белорусских силовиков ByPol, центру «Перамога» и Координационному Совету.

Ранее протест в ЕС помешал Светлане Тихановской представить Белоруссию в «Восточном партнерстве».

До этого глава Евросовета Шарль Мишель провел встречу с Тихановской перед началом саммита «Восточного партнерства».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть