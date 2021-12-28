Путин заявил, что создание СНГ было оправданным шагом

Создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом. Об этом в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — сказал он.

По словам главы государства, речь идет об обеспечении безопасности стран СНГ и их экономики.

«Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи еще со времен Советского Союза играют свою положительную роль — это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнеры», — добавил он.

Все это, как подчеркнул Путин, было продвинуто и развито на совершенно новой базе.

Ранее сообщалось, что государства СНГ создали совместную систему связи вооруженных сил, чтобы осуществлять обмен информацией и координировать взаимодействие между армиями стран Содружества, говорится в тексте соглашения, опубликованного на портале правовой информации.