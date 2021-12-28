Дело мэра Краснодара Алексеенко о получении взятки в виде ружья передали в СК

Дело мэра Краснодара Андрея Алексеенко, подозреваемого в получении взятки, было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Краснодарского края Сергея Табельского.

Уголовное дело возбуждено по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

О задержании мэра стало известно 22 декабря. Как сообщал Telegram-канал SHOT, мэра подозревают в получении взятки в размере 1,6 млн рублей от застройщика ООО «ВИК» в виде охотничьего ружья. По предварительным данным, Алексеенко обещал ускорить оформление документов, необходимых для ввода в эксплуатацию домов.

Андрея Алексеенко назначили главой города 17 ноября. Депутаты городской Думы приняли такое решение на 23-м заседании посредством тайного голосования. За него проголосовало 40 человек.