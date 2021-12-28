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Премьер-министр Эстонии призналась, что пользуется русским языком

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что говорит на русском в поездках на Украину

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Raul Mee/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что говорит на русском языке во время поездок на Украину, ее цитирует портал ERR.

В интервью Каллас, в частности, рассказала о судьбе русскоязычных школ в Эстонии. Журналистка напомнила премьер-министру о том, что она обещала учить русский язык, заявив, что «русский избиратель любит, когда с ним говорят на его языке». На что Каллас ответила, что не хочет выглядеть некомпетентно, так как еще запинается, говоря на русском.

«Поэтому в Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — пояснила Каллас, отметив, что ей нравились уроки русского языка, но пока дать интервью на русском она не решится.

Ранее Министерство образования и науки Эстонии представило план перевода школ и детских садов, финансируемых государством и местным самоуправлением, на эстонский язык к 2035 году. До этого, в июле, Каллас сообщала, что государство прекратит финансирование русскоязычных учебных заведений.

В интервью ERR Каллас, комментируя реформу, подчеркнула, что ее цель — в формировании единой эстоноязычной системы образования, но без сегрегации.

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