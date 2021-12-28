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В Литве предложили выдвинуть России встречные требования по гарантиям безопасности

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Ints Kalnins/Reuters

НАТО в ответ на требования Москвы о гарантиях безопасности для России должна выдвинуть встречные условия. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает ТАСС.

«Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлем нарушены», — сказал он.

Глава литовского оборонного ведомства выразил надежду на то, что в рамках предстоящих в январе 2022 года переговоров между Вашингтоном и Москвой, РФ и НАТО, РФ и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не последуют решения, которые негативно повлияют на региональную безопасность.

«Полагаю, что в ходе этих контактов будет соблюдаться основной принцип: без ведома государств региона не вести за их спиной никакие переговоры [по этой теме]», — заключил Анушаускас.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Ранее российская сторона подтвердила, что переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января.

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