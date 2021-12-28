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Китай поддержал заявление Лаврова о попытках Запада доминировать в мире

МИД КНР: Пекин поддерживает Москву для обеспечения мирового порядка

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Mark Schiefelbein/AP

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай поддерживает слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о неприемлемости попыток Запада доминировать на мировой арене, передает ТАСС.

Лицзянь отметил, что Китай намерен совместно с Россией содействовать активизации сотрудничества между всеми странами и создавать новые стимулы для всеобщего мирного развития. Кроме того, Пекин намерен укреплять контакты с Москвой и «предпринимать усилия на площадке ООН» для обеспечения мирового порядка, но не для стремления «кого-то победить».

По словам дипломата, китайско-российские отношения в новую эпоху «прочны как скала».

Ранее Сергей Лавров в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» указал, что Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Министр подчеркнул, что «истерика» Запада также вызвана экономическими успехами Китая, который «по правилам Запада переиграл Запад на его же поле».

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