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Лавров: Россия на переговорах с США будет отстаивать собственные интересы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия на предстоящих переговорах с США будет твердо проводить линию на отстаивание собственных интересов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на первом заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва выступит против односторонних уступок, не учитывающих баланс интересов.

«Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего, с Соединенными Штатами», — подчеркнул министр.

По его словам, главной задачей Москвы сейчас является создание благоприятных условий для развития России, обеспечение безопасности страны, повышение уровня благосостояния граждан.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США предлагают обсудить на предстоящих переговорах ситуацию на Украине и контроль над вооружениями, а российская сторона настаивает на обсуждении договора о гарантиях безопасности.

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Отношения России и США
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